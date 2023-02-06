Эштон Кутчер не узнал Гарри Стайлса и похвалил его за пение в караоке

Эштон Кутчер вспомнил забавную историю про караоке и Гарри Стайлcа

Актер Эштон Кутчер вспомнил забавную историю, как однажды похвалил британского певца и обладателя «Грэмми» Гарри Стайлса за пение в караоке, не зная, что он является известным исполнителем. Об этом Кутчер рассказал в интервью Esquire.

По словам актера, он и его жена, актриса Мила Кунис, были с «чрезвычайно известной певицей, возможно, лучшей певицей на сегодняшний день» на вечеринке, организованной их соседом. На том же мероприятии Стайлс исполнил одну из песен группы ABBA в караоке.

Кутчер сказал, что был настолько впечатлен, что лично подошел к молодому человеку, чтобы похвалить его. «Итак, этот пацан уходит со сцены, и мы с Милой подходим к нему. И такие: "Чувак, я должен тебе кое-что сказать, ты просто вау. Ты первоклассный караоке-певец. Ты действительно хорош… ну, действительно хорош"», — вспомнил Кутчер, не подозревая, что Стайлс является известным певцом.

Отмечается, что исполнитель любезно проигнорировал социальную оплошность. «Он такой: "Спасибо, чувак. Спасибо, я очень ценю это". Итак, мы идем к нашему другу и говорим: "Боже, этот парень был действительно хорош, да?" И они такие: "Это Гарри Стайлс"», — рассказал актер, подчеркнув, что «почувствовал себя таким тупым».

«Так что я просто действительно хочу сказать, мне жаль, Гарри Стайлс, но ты действительно хорош в караоке», — добавил актер.

Ранее сообщалось, что фанаты американской исполнительницы Бейонсе разозлились из-за победы Стайлса на премии «Грэмми», который получил статуэтку за лучший музыкальный альбом.