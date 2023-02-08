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10:01, 8 февраля 2023Путешествия

Еще одна российская авиакомпания начнет продавать билеты по 100 рублей

Авиакомпания «Якутия» объявила масштабную распродажу с билетами по 100 рублей 9 февраля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Еще одна российская авиакомпания, «Якутия», ко дню 100-летия гражданской авиации анонсировала масштабную распродажу билетов. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

Праздничная акция стартует 9 февраля. В этот день компания начнет продавать проездные документы по 100 рублей. Точные сроки и условия проведения распродажи появятся на сайте 9 февраля в 3:00 по московскому времени. Спецпредложение будет действовать на рейсах по России. Оформить авиабилеты можно на официальном сайте отечественного перевозчика, их количество будет ограничено.

Ранее подобную акцию объявил российский лоукостер «Победа». Ко дню 100-летия гражданской авиации перевозчик также планирует продавать авиабилеты по 100 рублей. Отмечается, что сроки и детали проведения распродажи пока не сообщаются.

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Валентина Процкова
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