Полковника Генштаба отдали под суд за взятку в виде стиральной машины Bosch

Прокуратура передала в суд дело полковника Генштаба о взятке в виде стиральной машины

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России полковника Ивана Мертвищева, обвиняемого в получении взятки в виде стиральной машины Bosch от военкома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицер полностью признал вину. Его дело будет слушаться в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

По версии следствия, прошлой осенью перед началом призыва полковник позвонил военкому Объединенного военного комиссариата (ОВК) «Раменки», в подведомственность которого входят столичные районы Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино. Мертвищев, ответственный в Генштабе за призыв на военную службу, сообщил подчиненному о грядущей проверке и намекнул на возможные проблемы по итогам ревизии. Чтобы избежать такого поворота, полковник предложил военкому подарить ему стиральную машину. Тот согласился, но заявил о вымогательстве в военную контрразведку ФСБ. К тому моменту, когда Мертвищев выбрал понравившуюся модель стоимостью 72 тысячи рублей, спецслужбы уже вели за ним наблюдение. При передаче подарка полковника задержали и вместе со стиральной машиной увезли к следователю

Суд отправил Мертвищева под домашний арест. Военкома освободили от уголовной ответственности за дачу взятки в связи с его заявлением о факте коррупции.