В НАТО допустили конфликт в Азии по образцу Украины

Генсек НАТО Столтенберг допустил конфликт в Азии по образцу украинского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Азии может произойти конфликт по вине Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг допустил конфликт в Азии по образцу украинского. «То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии», — подчеркнул генсек альянса. Он добавил, что в Китае наблюдают за кризисом на Украине и извлекают уроки на будущее.

Столтенберг добавил, что члены НАТО обсудили на встрече в США «реальные обеспокоенности» событиями в Азии. Он отметил, что Китай наращивает военные силы, включая ядерные, «без всякой транспарентности».

«Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожает Тайваню, стремится взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах НАТО, подавляет свое население, попирает права человека и углубляет стратегическое партнерство с Москвой», — заключил генсек альянса.

Ранее Столтенберг заявил о значении военных поставок Украине. По его словам, они создадут условия для достижения мира.