Севшая в угнанную пьяным подростком машину россиянка умерла в больнице

В Свердловской области умерла севшая в угнанную пьяным подростком машину девушка

На Урале умерла севшая в угнанную пьяным подростком машину девушка. Она провела в реанимации менее суток. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД по российскому региону пишет e1.ru.

Об инциденте стало известно днем ранее, 7 февраля. В Каменске-Уральском 17-летний местный житель угнал автомобиль Lada, чтобы прокатить подругу, и попал в ДТП: выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

Молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате россиянка попала в реанимацию, а водитель с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение.

Позже выяснилось, что водитель уже ранее был судим, так как совершил аварию, в которой пострадали двое подростков. Несовершеннолетний в апреле вернулся из колонии.

«Девушка скончалась в реанимации в 04:40. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.