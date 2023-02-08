Севшая в угнанную пьяным подростком машину россиянка умерла в больнице
На Урале умерла севшая в угнанную пьяным подростком машину девушка. Она провела в реанимации менее суток. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД по российскому региону пишет e1.ru.
Об инциденте стало известно днем ранее, 7 февраля. В Каменске-Уральском 17-летний местный житель угнал автомобиль Lada, чтобы прокатить подругу, и попал в ДТП: выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».
Молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате россиянка попала в реанимацию, а водитель с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение.
Позже выяснилось, что водитель уже ранее был судим, так как совершил аварию, в которой пострадали двое подростков. Несовершеннолетний в апреле вернулся из колонии.
«Девушка скончалась в реанимации в 04:40. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.