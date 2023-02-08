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16:29, 8 февраля 2023Мир

Бывший помощник Ельцина рассказал о переговорах экс-президента с Клинтоном

Бывший помощник Ельцина оценил документы о переговорах с Клинтоном фразой «все так и было»

Фото: David Swanson / Reuters

Экс-помощник по международным делам первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Рюриков прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» содержание рассекреченных переговоров Ельцина с 42-м американским президентом Биллом Клинтоном. Согласно этим документам американский лидер предлагал создать «самое тесное из возможных сотрудничество США и России».

«В общем и целом все примерно так и происходило: мы и американцы работали над тем, чтобы Украина была безъядерным государством, а безопасность была надежно гарантирована», — сказал Рюриков.

При этом он отметил, что на деле речи о «тесном» сотрудничестве между Россией и США не шло.

«Не тесное, а скорее нормальное сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность. Насколько я помню, все действительно так и было, так что в материале все написано правильно», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Национальный архив США рассекретил содержание переговоров бывшего американского президента Билла Клинтона с первым российским президентом Борисом Ельциным. Среди опубликованных документов есть стенограмма телефонного разговора политиков от 23 января 1993 года, в котором Ельцин поздравил Клинтона с вступлением в должность лидера США через несколько дней после инагурации.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — ответил тогда 42-й президент США.

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Кирилл Садовский
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