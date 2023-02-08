Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 8 февраля 2023Мир

В Турции заявили об успехах в тушении загоревшегося после землетрясения порта

Пожар в загоревшемся после землетрясения порту Искендерун в Турции взяли под контроль
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пожар в турецком порту Искендерун, загоревшемся после разрушительного землетрясения, удалось взять под контроль. О таких успехах сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, передает РИА Новости.

«Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь», — заявил он.

Известно, что в тушении задействованы пожарные из разных городов Турции, авиация Минсельхоза, Минобороны страны, а также другие специалисты.

Пожар на территории порта вспыхнул 6 февраля. На месте загорелись контейнеры с грузом, которые перевернулись во время землетрясения — крупнейшего на территории Турции с 1939 года.

Сейчас турецкий порт не работает. Министерство национальной обороны Турции ранее сообщало, что в его тушении задействованы вертолеты и самолет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке
Зеленский встретился с Сунаком
Стало известно о взрывах в Сумах
Россия отвергла обвинения США о несоблюдении ДСНВ
В российском городе женщина поскользнулась на замерзших фекалиях и сломала руку
Губернатор раскрыл состояние ребенка после нападения сверстницы с ножом в Химках
Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье
В Турции зафиксировали новое землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 10 тысячам человек
Власти России заговорили о добровольных взносах в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.