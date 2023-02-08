В Турции заявили об успехах в тушении загоревшегося после землетрясения порта

Пожар в загоревшемся после землетрясения порту Искендерун в Турции взяли под контроль

Пожар в турецком порту Искендерун, загоревшемся после разрушительного землетрясения, удалось взять под контроль. О таких успехах сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, передает РИА Новости.

«Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь», — заявил он.

Известно, что в тушении задействованы пожарные из разных городов Турции, авиация Минсельхоза, Минобороны страны, а также другие специалисты.

Пожар на территории порта вспыхнул 6 февраля. На месте загорелись контейнеры с грузом, которые перевернулись во время землетрясения — крупнейшего на территории Турции с 1939 года.

Сейчас турецкий порт не работает. Министерство национальной обороны Турции ранее сообщало, что в его тушении задействованы вертолеты и самолет.