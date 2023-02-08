RT: ВСУ лишились четырех американских гаубиц M101 калибра 105 мм в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неполных полтора месяца лишились как минимум четырех американских гаубиц M101 калибра 105 миллиметров в Запорожской области. Об этом сообщает RT.

По информации издания, с начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ несет тяжелые потери между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка.

Уточняется, что украинская армия получила американские гаубицы из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 миллиметра, которые используются в гаубицах Нона-К» и Д-30. Однако из-за использования М101 произошло несколько инцидентов.

Сообщается, что 20 и 22 января в канале ствола разорвались два снаряда из-за боеприпасов с истекшим сроком годности. 25 и 17 января по позициям M101 ударили комплексами «Смерч». После этого бригада ВСУ отказалась от использования орудий калибра 105 миллиметров и активной артиллерийской работы, пишет RT.