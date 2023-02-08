Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:06, 8 февраля 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли четыре американские гаубицы в Запорожской области

RT: ВСУ лишились четырех американских гаубиц M101 калибра 105 мм в Запорожской области

Фото: Dsdugan / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неполных полтора месяца лишились как минимум четырех американских гаубиц M101 калибра 105 миллиметров в Запорожской области. Об этом сообщает RT.

По информации издания, с начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ несет тяжелые потери между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка.

Уточняется, что украинская армия получила американские гаубицы из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 миллиметра, которые используются в гаубицах Нона-К» и Д-30. Однако из-за использования М101 произошло несколько инцидентов.

Сообщается, что 20 и 22 января в канале ствола разорвались два снаряда из-за боеприпасов с истекшим сроком годности. 25 и 17 января по позициям M101 ударили комплексами «Смерч». После этого бригада ВСУ отказалась от использования орудий калибра 105 миллиметров и активной артиллерийской работы, пишет RT.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе
Вахтовик зарезал коллегу в общежитии во время ссоры и получил 12 лет колонии
Австрия призвала возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов
Названы часто подделываемые документы при сделках с жильем
В ЕС рассказали об отказе от конфискации российских активов
Швейцария заявила о готовности к посредничеству в конфликте на Украине
Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS
73-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков
У пятилетней девочки обнаружили рак груди
Россиянку задержали за убийство девушки в 1991 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.