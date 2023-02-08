Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 8 февраля 2023Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кара-Мурзу до марта

В Москве суд продлил до 12 марта арест Кара-Мурзе по делу о госизмене и фейках о ВС РФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), обвиняемому в госизмене и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя, просившего о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Кара-Мурза останется в СИЗО до 12 марта.

Его адвокат просил суд об освобождении из-под ареста и назначении любой другой меры пресечения, не связанной с пребыванием под стражей, но получил отказ.

24 декабря 2022 года Кара-Мурза заявил, что ему запретили разговаривать по телефону со своими детьми. Он сослался на документ от следователя Андрея Задачина, в котором утверждается, что разговоры с детьми, чьих голосов, как указывает публицист, он не слышал с апреля, «могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

Кара-Мурза находится под стражей с весны 2022 года. Своей вины он не признает, заявляя, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении
В Совфеде вступили в полемику с философом Жижеком из-за культа смерти в России
Леонардо Ди Каприо заметили с 19-летней моделью
Европейская компания рекордно нажилась на заблокированных активах россиян
Украинский омбудсмен решил выйти из Европейского института омбудсмена
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кара-Мурзу до марта
В Германии представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной
Прокуратура по делу MH17 обвинила власти России в причастности к катастрофе
Американский полковник высмеял планы президента Польши по захвату Крыма
Следствие по делу MH17 заявило о нехватке доказательств для новых процессов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.