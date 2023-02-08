Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кара-Мурзу до марта

В Москве суд продлил до 12 марта арест Кара-Мурзе по делу о госизмене и фейках о ВС РФ

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), обвиняемому в госизмене и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя, просившего о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Кара-Мурза останется в СИЗО до 12 марта.

Его адвокат просил суд об освобождении из-под ареста и назначении любой другой меры пресечения, не связанной с пребыванием под стражей, но получил отказ.

24 декабря 2022 года Кара-Мурза заявил, что ему запретили разговаривать по телефону со своими детьми. Он сослался на документ от следователя Андрея Задачина, в котором утверждается, что разговоры с детьми, чьих голосов, как указывает публицист, он не слышал с апреля, «могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

Кара-Мурза находится под стражей с весны 2022 года. Своей вины он не признает, заявляя, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.