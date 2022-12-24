Кара-Мурзе запретили звонить детям из СИЗО

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза заявил, что ему запретили звонить детям из СИЗО

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), который находится в СИЗО из-за обвинений в госизмене и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ), заявил, что ему запретили разговаривать по телефону со своими детьми. Об запрете сообщается в Twitter-аккаунте публициста.

Кара-Мурза сослался на документ от следователя Андрея Задачина, в котором утверждается, что разговоры с детьми, чьих голосов, как указывает публицист, он не слышал с апреля, «могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

«Не уверен, что следователи находят наиболее опасным — если моя старшая дочь расскажет мне о своих новых водительских правах; если моя младшая дочь поделится новостями из своей танцевальной школы; или если мой сын скажет, какие песни он учит играть на гитаре», — отмечается в одном из опубликованных постов публициста.

Кара-Мурза находится под стражей с весны этого года. Сам он вину не признает, заявляя, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.

8 декабря сообщалось, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания Кара-Мурзы под стражей.