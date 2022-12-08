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22:52, 8 декабря 2022Силовые структуры

Суд продлил арест Кара-Мурзе

Басманный суд Москвы продлил арест Владимиру Кара-Мурзе до 12 февраля
Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), который обвиняется в госизмене и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ), до 12 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие считает, что Кара-Мурза «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в Палате представителей штата Аризона.

Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), публицист оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги Кара-Мурза получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза находится под стражей с весны этого года. Сам он вину не признает, заявляя, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.

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Марина Совина
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