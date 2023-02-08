Безработный россиянин несколько месяцев насиловал 12-летнюю соседку

В Ленобласти задержали мужчину, несколько месяцев насиловавшего 12-летнюю соседку

В Ленинградской области задержали 29-летнего безработного мужчину, несколько месяцев насиловавшего 12-летнюю девочку. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, с мая 2022 года фигурант несколько раз приставал к маленькой соседкой по коммуналке в поселке Рябово и надругался над ней. В полицию позвонила мать школьницы. Она рассказала, что россиянин изнасиловал ее дочь не менее четырех раз.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал сотрудника ледовой арены за домогательства к маленькой девочке.