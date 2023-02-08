В Warner Bros. высказались об отмене «Константина 2» с Киану Ривзом

Компания Warner Bros. опровергла слухи об отмене «Константина 2» с Киану Ривзом

В компании Warner Bros. высказались о возможной отмене «Константина 2» с Киану Ривзом. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Представитель корпорации опроверг слухи о том, что проект закрыт. Он отметил, что фильм находится в разработке, однако не пояснил, когда планируется его премьера.

Уточняется, что информация об отмене картины появилась после смены руководства DC Studios. Новые главы студии Джеймс Ганн и Питер Сафран недавно рассказали о первых планах по перезапуску киновселенной и не упомянули «Константина 2», после чего фанаты начали переживать за будущее проекта.

Студия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма «Константин: Повелитель тьмы» осенью 2022 года. Режиссером продолжения станет Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный фильм, а сценарий напишет Акива Голдсман.

«Константин: Повелитель тьмы» — супергеройский фильм, основанный на серии комиксов Hellblazer, публиковавшейся издательством DC Comics. Премьера состоялась 8 февраля 2005 года.