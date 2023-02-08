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03:16, 8 февраля 2023Силовые структуры

Разыскиваемый в Южной Корее преступник задержан в россисйском городе

МВД: разыскиваемого в Южной Корее преступника из Узбекистана задержали в Уссурийске

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Гражданин Узбекистана, разыскиваемый за избиение сожительницы и грудного ребенка в Южной Корее, задержан в Уссурийске. Об этом сообщили пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

По информации правоохранителей, летом 2021 года, находясь в Южной Корее, 33-летний мужчина «нанес телесные повреждения» 31-летней сожительнице и их восьмимесячному ребенку​​​, потерпевшей потребовалось лечение. Злоумышленник, чтобы избежать наказания, сразу же бежал из страны. Его объявили в розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступника задержали в Уссурийске. Его поместили под стражу. Вопрос выдачи задержанного южнокорейским властям «решается», добавили в ведомстве.

Ранее во Франции задержали члена итальянской мафии, который скрывался от правосудия 16 лет и работал поваром в пиццерии. 63-летнего Эдгардо Греко разыскивали с 2006 года за ряд убийств криминальных боссов, совершенных во время противостояния банд Pino Sena и Perna Pranno в Италии в начале 1990-х.

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Марина Совина
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