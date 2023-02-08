В Совфеде ответили на намерения Киева ударить по российским объектам

Сенатор Ковитиди назвала психологическим воздействием слова Данилова об ударах по России

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев будет наносить удары по объектам по территории России, являются психологическим воздействием. Об этом заявила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, ее цитирует RT.

8 февраля Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

«Уже понятно, что Украина, несмотря на массированную поддержку НАТО и финансирование США и практически всех государств Европы, проиграла военное противостояние с Россией. Шансов договориться с Россией сегодня у Украины практически не осталось», — сказала парламентарий.

Ковитиди напомнила о словах президента Владимира Путина, который предупреждал, что любые посягательства на территорию страны и интересы россиян будут жестоко наказываться.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Тогда он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.