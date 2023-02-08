В России оценили перспективы диалога с США по кибербезопасности

Крутских: перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются, мяч на их стороне

Представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил РИА Новости, что перспективы диалога с США по кибербезопасности ухудшаются.

По его словам, «мяч остается на стороне» Вашингтона, и американцы не спешат перекинуть его на российскую сторону.

Он отметил, что заявления американской стороны о необходимости нанести России стратегическое поражение заводят перспективы диалога в тупик. Крутских выразил мнение, что ситуация ухудшается «по очевидной воле Вашингтона».

Ранее Крутских раскрыл условие для диалога с США. По его словам, если новый посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси быстро разберется в ситуации и сможет правильно сориентировать руководство в Вашингтоне по тому, как надо говорить с Россией, тогда Москва будет открыта к диалогу.