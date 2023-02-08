Представитель президента России раскрыл условие для диалога с США

Представитель президента Крутских: у США не получится говорить с Россией языком силы

Представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в беседе с РИА Новости заявил, что говорить с Россией языком силы, ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела не получится.

По словам Крутских, если новый посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси быстро разберется в ситуации и сможет правильно сориентировать руководство в Вашингтоне по тому, как надо говорить с Россией, тогда Москва будет открыта к диалогу.

Представитель президента добавил, что Россия хотела бы договориться о правилах игры в киберпространстве в рамках международных форумов и под эгидой организации объединенных наций (ООН). По его словам, это позволит сделать мир более безопасным и предсказуемым.

Ранее Крутских заявил, что Соединенные Штаты стремятся сдержать Россию, из-за чего диалог по кибербезопасности между странами отсутствует. «Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может», — сказал он.