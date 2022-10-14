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08:58, 14 октября 2022Россия

Представитель Путина заявил о стремлении США сдержать Россию

Представитель президента Крутских: США стремятся сдержать Россию в сфере кибербезопасности

Представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в беседе с РИА Новости заявил, что Соединенные Штаты стремятся сдержать Россию, из-за чего диалог по кибербезопасности между странами отсутствует.

«Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может», — сказал он.

Представитель президента пояснил, что все сигналы от США имеют негативный характер, «они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать (условия)».

По словам Крутских, Россия готова к диалогу, но сама напрашиваться не собирается. «Мы открыты к диалогу, и мы всегда к нему готовы, но сами выпрашивать, вымаливать его и тем более на платформе каких-то уступок от нас», — заявил Крутских. Он подчеркнул, что это должен быть «честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить».

Марина Совина
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