Представитель Путина заявил о стремлении США сдержать Россию

Представитель президента Крутских: США стремятся сдержать Россию в сфере кибербезопасности

Представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в беседе с РИА Новости заявил, что Соединенные Штаты стремятся сдержать Россию, из-за чего диалог по кибербезопасности между странами отсутствует.

«Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может», — сказал он.

Представитель президента пояснил, что все сигналы от США имеют негативный характер, «они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать (условия)».

По словам Крутских, Россия готова к диалогу, но сама напрашиваться не собирается. «Мы открыты к диалогу, и мы всегда к нему готовы, но сами выпрашивать, вымаливать его и тем более на платформе каких-то уступок от нас», — заявил Крутских. Он подчеркнул, что это должен быть «честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить».