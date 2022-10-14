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06:48, 14 октября 2022Россия

Представитель Путина оценил готовность к переговорам с США по кибербезопасности

Представитель президента Крутских: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности
Андрей Крутских

Андрей Крутских. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Cпециальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в беседе с РИА Новости оценил готовность Москвы к переговорам с США по кибербезопасности.

По его словам, Россия готова к диалогу, но сама напрашиваться не собирается. «Мы открыты к диалогу, и мы всегда к нему готовы, но сами выпрашивать, вымаливать его и тем более на платформе каких-то уступок от нас», — заявил Крутских.

Он подчеркнул, что это должен быть «честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить».

В апреле замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов сообщил, что США закрыли в одностороннем порядке канал связи с Россией по обсуждению кибербезопасности. По словам замсекретаря, Белый дом уведомил Совбез, что выходит из переговорного процесса по защите от киберугроз и закрывает канал связи.

В конце марта президент США Джо Байден поручил главам 50 штатов усилить кибербезопасность компьютерных систем и объектов инфраструктуры из-за «потенциальных хакерских угроз» российских хакеров.

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Марина Совина
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