Следствие по делу MH17 заявило о нехватке доказательств для новых процессов

Прокуратура Нидерландов: по делу MH17 не хватает доказательств для новых процессов

Прокуратура Нидерландов признала, что у следствия не хватает доказательств для инициирования новых судебных процессов по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в отчете по делу MH17.

«Хотя было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к данному делу, доказательства недостаточно конкретны, чтобы можно было инициировать новые судебные процессы», — отмечается в заявлении.