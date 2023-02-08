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16:34, 8 февраля 2023Мир

Нидерланды пообещали привлечь Россию к ответственности по делу MH17

Премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал привлечь Россию к ответственности по делу MH17

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Власти Нидерландов продолжат осуществлять попытки привлечения России к ответственности по делу о крушении Boeing MH17 летом 2014 года, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент в Гааге проходит пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17. В ходе нее Рютте назвал горьким разочарованием тот факт, что расследование катастрофы закончилось без дальнейших судебных преследований.

«Мы продолжим призывать Российскую Федерацию к ответу за ее роль в этой трагедии», — сказал глава нидерландского правительства.

Согласно отчету, размещенному на сайте следствия, доказательств недостаточно для возбуждения уголовного дела. Тем не менее прокуратура считает, что власти России причастны к катастрофе.

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Василий Мека
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