В Германии захотели изъять замороженные средства России в пользу Украины

Посол России Нечаев: ФРГ планирует изъять замороженные средства России в пользу Украины

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям» заявил о планах ФРГ изъять замороженные российские средства в пользу Украины.

«Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины», — пояснил дипломат.

Нечаев выразил мнение, что подобные действия Берлина станут фатальными с точки зрения ее привлекательности для зарубежного капитала. Этот шаг также повлечет за собой ответ России, утверждает он.

Дипломат обратил внимание, что собственность ведущих российских энергокомпаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. Теперь в Германии началась «охота» на активы российских бизнесменов из санкционных списков, добавил он.

Ранее Швеция, которая возглавила Совет ЕС до июня 2023 года, захотела добиться передачи замороженных активов России властям Украины. Шведский министр по европейским делам Джессика Розвелл подчеркнула необходимость обсудить препятствия для отправки средств Киеву. «Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию, и я думаю, что важно, чтобы мы продвинулись вперед в этом вопросе», — высказалась она.

