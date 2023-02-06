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11:28, 6 февраля 2023Мир

Швеция захотела добиться передачи активов России Украине

Швеция возглавила Совет ЕС и захотела добиться передачи активов России Украине

Фото: Jon Flobrant / Reuters

Швеция, которая возглавила Совет Европейского союза (ЕС) до июня 2023 года, хочет добиться передачи замороженных активов России властям Украины. Об этом заявила шведский министр по европейским делам Джессика Розвелл, передает РИА Новости.

Дипломат заявила о необходимость обсудить препятствия для отправки российских активов Киеву на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе. «Я знаю, что во многих странах есть юридические сложности, чтобы реализовать такие решения. Но мы изучаем ситуацию, и я думаю, что важно, чтобы мы продвинулись вперед в этом вопросе», — высказалась она.

Виктория Кондратьева
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