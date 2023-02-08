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14:08, 8 февраля 2023Мир

Вице-премьер Италии отказался смотреть и слушать Зеленского

Вице-премьер Италии Сальвини не захотел слушать лидера Украины Зеленского на «Сан-Ремо»
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что он не собирается смотреть трансляцию заключительного вечера итальянского конкурса песни «Сан-Ремо», на котором должны зачитать обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом итальянский политик признался в эфире радиостанции Rtl.

«Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет», — сказал он.

По его мнению, перенос тематики военного конфликта «на сцену, где выступают ветераны итальянской эстрады Cugini di Campagna», является неуместным. Сальвини также отказался слушать обращение Зеленского, сославшись на семейные планы.

«В субботу я буду с моими детьми. Я не думаю, что они меня попросят послушать письмо Зеленского на "Сан-Ремо", мы посмотрим кино», — заключил вице-премьер.

Ранее в Италии начали сбор подписей против выступления президента Украины Владимира Зеленского на фестивале в Сан-Ремо. Общественные деятели, писатели и журналисты высказались против выступления украинского политика. В созданной петиции говорится, что Италия должна немедленно отказаться от прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

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Глеб Бажуткин
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