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08:30, 8 февраля 2023Забота о себе

Мужчина лишился трети пениса из-за ошибки врача

The Sun: фитнес-тренер лишился трети пениса из-за того, что врач приняла рак за молочницу

Фото: unsplash

Фитнес-тренер из Новой Зеландии Джо Меррилл лишился трети полового члена из-за того, что ему не сразу диагностировали агрессивную форму рака. Об этом сообщает издание The Sun.

39-летний мужчина заметил небольшую, но очень чувствительную шишку на левой стороне головки своего пениса в октябре 2022 года. Он считал, что это просто раздражение кожи, спровоцированное трением полового члена о штаны, но все же решил обратиться за консультацией к терапевту. Врач осмотрела Меррилла и приняла новообразование за один из симптомов молочницы или инфекции, передающейся половым путем. Она взяла у него мазок, прописала мазь и предложила прийти на повторный прием, если лечение не поможет.

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В течение нескольких недель состояние фитнес-тренера продолжало ухудшаться: у него появилась боль при мочеиспускании, а шишка стремительно увеличивалась в размерах и стала болезненной.

Опухоль проникла в мочеиспускательный канал и разрослась вниз, на ствол моего пениса. Мне было действительно больно, даже если я просто двигался. Я не мог нормально пописать

Джо Меррилл

Меррилл был вынужден повторно обратиться за врачебной помощью. На этот раз специалисты диагностировали ему рак полового члена — редкое онкологическое заболевание, которое поражает кожу пениса и крайнюю плоть. 23 декабря 2022 года мужчина перенес операцию, в ходе которой опухоль была удалена.

Операция длилась около 90 минут, и в общей сложности врачи ампутировали больше трети моего пениса. Мой половой член выглядит странно из-за того, как его зашили. Я все еще приспосабливаюсь, но на каком-то этапе врачи вполне могут привести его в порядок. Я снова смогу заниматься сексом

Джо Меррилл

Ранее врач-гинеколог Меланя Маилян назвала неочевидные причины возникновения молочницы. По ее словам, заболевание может развиться из-за нарушения микрофлоры в интимной зоне, сахарного диабета и приема антибиотиков.

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Алиса Дмитриева
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