Мастер раскрыла опасные места для пирсинга на теле

Мастер Мари из Сиднея назвала пирсинг уздечки под верхней губой опасным

Профессиональный мастер Мари из Сиднея раскрыла опасные места для пирсинга на теле. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалист назвала так называемый «пирсинг-смайл», представляющий собой горизонтальный прокол уздечки под верхней губой. По словам Мари, кольцо, которое вставляется после манипуляции, во время носки повреждает десны и зубную эмаль. Вдобавок она отметила, что пространство между десной и губой является благоприятной средой для возникновения инфекций.

Кроме того, эксперт призвала подписчиков не делать плоскостной пирсинг (плоскостные проколы располагаются на участках тела без складок или выступов кожи — прим. «Ленты.ру») на спине и затылке. Мари пояснила, что на данных местах чаще всего появляются отеки, а также размножаются бактерии.

В заключение девушка отметила проколы на щеках. «С пирсингом на щеках могут возникнуть трудности с заживлением. Поскольку, когда вы едите или разговариваете, сережка внутри постоянно двигается. Также вы рискуете об нее сломать свои зубы», — уточнила она.

Ранее мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, составили болевую шкалу для разных типов пирсинга. Специалисты дали оценку популярным видам данных модификаций, поставив проколу брови четыре балла из 10. За ним с пятью баллами следовал пирсинг пупка. Шесть баллов получил прокол перегородки между ноздрями — септум, установка которого, по словам экспертов, происходит довольно быстро.

