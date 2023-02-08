Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:42, 8 февраля 2023Силовые структуры

Напавший с ножом на мигрантов россиянин отправлен в психбольницу

В Петербурге силовики задержали за убийство напавшего с ножом на мигрантов у остановки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге следователи задержали подозреваемого в нападении на двоих мигрантов у остановки общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется убийство и покушение, один из пострадавших скончался в больнице от ножевых ранений. Задержанный является 30-летним жителем Петербурга, страдающим психическим заболеванием. Он помещен в психиатрическую больницу.

По версии следствия, подозреваемый 7 февраля у остановки на Светлановском проспекте по неустановленным мотивам напал на двух иностранных граждан 1960 и 1995 года рождения и нанес им множественные удары ножом. Пострадавшие оказались отцом и сыном. Один из них все еще находится в больнице.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты одежда и нож.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции
Семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами в Турции
Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада
Появилось видео массовой драки с молотками в российской школе
Вооруженные молотками подростки устроили массовую драку в российской школе
Половину акций Майкла Джексона захотели продать почти за миллиард долларов
В Волгограде отменили запланированный концерт Инстасамки
Блогерша раскрыла необычный способ почистить уши и разозлила подписчиков
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме под Тулой снова увеличилось
Пакет с патронами нашли рядом с русской школой в Литве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.