Напавший с ножом на мигрантов россиянин отправлен в психбольницу

В Петербурге силовики задержали за убийство напавшего с ножом на мигрантов у остановки

В Санкт-Петербурге следователи задержали подозреваемого в нападении на двоих мигрантов у остановки общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется убийство и покушение, один из пострадавших скончался в больнице от ножевых ранений. Задержанный является 30-летним жителем Петербурга, страдающим психическим заболеванием. Он помещен в психиатрическую больницу.

По версии следствия, подозреваемый 7 февраля у остановки на Светлановском проспекте по неустановленным мотивам напал на двух иностранных граждан 1960 и 1995 года рождения и нанес им множественные удары ножом. Пострадавшие оказались отцом и сыном. Один из них все еще находится в больнице.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты одежда и нож.