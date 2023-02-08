Мужчина месяц питался только пиццей и похудел на три килограмма

Daily Star: ирландец съедал по десять ломтиков пиццы в день и похудел на три килограмма

34-летний фитнес-тренер Райан Мерсер из британского города Бангор, Северная Ирландия, в течение месяца питался только пиццей и похудел на три с половиной килограмма. Об этом сообщает Daily Star.

Каждый день Мерсер съедал по десять ломтиков пиццы и различные закуски. По его словам, эксперимент показал, что дефицит калорий позволяет худеть, не ограничивая себя в любимой еде.

Пицца — любимое блюдо ирландца, но обычно он не может готовить ее самостоятельно из-за плотного графика. Тем не менее все пиццы, съеденные во время эксперимента, были домашнего приготовления. С понедельника по пятницу мужчина потреблял 1800 — 2100 килокалорий в сутки, а выходные — 2700 килокалорий в сутки.

Мерсер придерживается гибкого подхода к еде. Обычно он поддерживает здоровый уровень белков в своей диете и съедает от семи до десяти порций фруктов и овощей каждый день. Для челленджа с пиццей мужчина отказался от употребления овощей и фруктов, но продолжал соблюдать свой обычный режим тренировок.

Поскольку ирландец готовил сам, он тратил менее десяти фунтов (865 рублей) на еду и закуски в день. К концу месяца Мерсер похудел, что удивило многих его подписчиков в соцсетях. «Это была тщательно спланированная диета. Я разработал систему, поэтому достиг цели», — пояснил он.

Мерсер рекомендует свою диету к использованию только в том случае, если она подходит к образу жизни человека. Кроме того, он призывает других людей чаще заниматься готовкой.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании питался кебабами, бургерами и прочим фастфудом и сумел похудеть на 24 килограмма за шесть месяцев. Мужчина изучил меню торговцев фастфудом и узнал, какие блюда нужно выбирать, чтобы эта еда шла ему на пользу.

