В Польше рассказали о планах Запада превратить Украину в Израиль

Польский политолог Шептицкий: Запад хочет превратить Украину в восточноевропейский Израиль

На Западе обсуждается план превращения Украины в «восточноевропейский Израиль», но он разочарует проевропейски ориентированный Киев, заявил политолог Анджей Шептицкий, пишет польское издание Interia.

По его словам, можно провести некоторые параллели в плане отношений Украины или Израиля с Западом. «Однако я сомневаюсь, что в конечном итоге это хорошее решение. Статус "восточноевропейского Израиля" будет встречен украинцами с разочарованием», — рассказал он.

Шептицкий добавил, что в отличие от Украины Израиль не хочет быть частью Европы и Запада. По мнению журналистов издания, превращение Украины в «восточноевропейский Израиль» предполагает раздел Украины, при котором восточная часть государства будет окончательно признана территорией России, а западная станет жить «в состоянии постоянной боевой готовности» при поддержке США и НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году.