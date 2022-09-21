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Путин обвинил Запад в превращении украинцев в «пушечное мясо»

Путин заявил, что Запад превратил украинцев в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил украинский народ в пушечное мясо, развязав войну в 2014 году. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

Выступая с обращением, глава государства заявил о планах Запада развалить Россию на множество воюющих между собой частей. По его словам,« такие планы вынашивают давно».

Президент добавил, что страны Запада «поощряли банды международных террористов на Кавказе и продвигали наступательную инфраструктуру НАТО» к границам РФ. «Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее — эту войну — еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота», — заключил Путин.

Ранее глава государства заявил, что со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. По его словам, соответствующий указ уже подписан.

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Варвара Кошечкина
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