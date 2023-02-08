Порнозвезда предпочла персонажа игры мужчине из Tinder

Порнозвезда Рэй Лил Блэк не смогла найти любовь и предпочла персонажа Tekken 7

26-летняя японская порнозвезда Рэй Лил Блэк перебралась в Таиланд и попыталась найти любовь в Tinder, но так и не смогла подобрать подходящего мужчину. В итоге она предпочла персонажа игры Tekken 7, сообщает Daily Star.

Рэй Лил Блэк описывала в соцсетях поиски новой любви с момента прибытия в Тайланд в декабре. Больше всего ее разочаровало отсутствие активности в Tinder. Получив за шесть часов всего семь лайков, она сдалась и обратилась к своим читателям с вопросом: «Где мне найти мужа в Таиланде?»

Ее сразу же засыпали комментариями. «Я готов», — заявил один из ее фанатов и приложил свое фото в боксерских шортах. «Нет, не он. Твой парень — это я», — написал другой. Несколько мужчин также попытались привлечь внимание своими фотографиями топлес.

Впечатлить порнозвезду не удалось никому. Вскоре она продемонстрировала нового возлюбленного — персонажа компьютерной игры Tekken 7 по имени Факумрам. «Я нашла себе мужа 555», — написала Рэй Лил Блэк и поставила в посте тег #Tekken.

Выбор порнозвезды поразил фанатов, однако ее знакомство с игрой объяснимо. Недавно Рэй Лил Блэк появлялась в финале Чемпионата мира по Tekken в Амстердаме, где лучшие игроки соревновались за приз в 100 тысяч долларов (7 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что считающая себя аутосексуалкой модель назвала причины отказа от отношений с мужчинами. Она добавила, что даже День святого Валентина с радостью проведет в одиночестве, поскольку ей не нужны другие люди, чтобы испытывать сексуальное удовольствие.