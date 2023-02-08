Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 8 февраля 2023Россия

Очевидец описал разбор завалов на месте взрыва в доме под Тулой

Очевидец описал последствия взрыва газа в доме под Тулой фразой «ужасающее зрелище»

Фото: Ольга Тихонова / РИА Новости

Житель Ефремова Тульской области по имени Роман описал последствия взрыва газа в пятиэтажке фразой «ужасающее зрелище». В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал о том, как спасатели разбирали завалы.

Мужчина приехал на место происшествия спустя полчаса. С его слов, спасатели уже находились на завалах и искали выживших. «Нашли одного мужчину живого, он лежал на четвертом этаже под плитой, стеной его придавило, спасатели кричали, что нужен кран. Тем временем полицейские огораживали периметр и подходила спецтехника. Перед приездом пожарных, как мне сказали, двое мужчин вытащили ребенка», — поделился очевидец.

Конечно, зрелище ужасающее, на стене торца дома четвертого этажа висела женщина без признаков жизни, часть стены и свисающей тюли была в крови. Недалеко от нее, под завалом, торчали чьи-то руки. Одного мужчину, инвалида без ноги, выбросило на улицу. Были раздавлены четыре машины плитами этого дома, припаркованные с торца

Романочевидец

По словам Романа спасатели работали слаженно. Территорию оцепили, на месте находилось много техники и карет скорой помощи, был организован штаб. «Разговаривал с жильцами дома, сказали, что перед взрывом слышали запах газа», — отметил он.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В конце январе бытовой газ взорвался в доме в городе Лукьянов Нижегородской области. Тогда в результате происшествия пострадали два человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции
Эрдоган прилетел в разрушенный турецкий город
Детский омбудсмен высказалась о драке подростков с молотками в российской школе
Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Фургала к 23 годам колонии
Стал известен результат теста Сванидзе на COVID-19
Власти высказались о судьбе обрушившегося от взрыва дома под Тулой
Лондон предоставит Украине более дальнобойное оружие
Аренде жилья в Москве предрекли подорожание
Собянин рассказал о работе службы персональных помощников для онкобольных
Россия осталась без баллов в рейтинге УЕФА за сезон-2022/2023
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.