Российские исследователи разработали приложение-помощник в правильном питании

Российские исследователи разработали приложение для помощи с правильным питанием

Молодые исследовательницы из Пермского Политеха работают над созданием приложения, которое поможет россиянам вернуться к правильному питанию (ПП) после переедания. Программа анализирует продукты в холодильнике у пользователя и предлагает оптимальные варианты меню для достижения цели. Подробности о приложении «Лента.ру» узнала у разработчиц программы.

Как сообщили исследовательницы, в отличие от аналогов, приложение использует только имеющуюся в наличии еду и автоматизирует составление меню с учетом норм правильного питания. Но если продуктов недостаточно, то программа предложит приобрести некоторые позиции. Кроме того, пользователь может повторно составить меню на день.

Разработка позволяет составить рацион питания, исходя из подсчета необходимых для потребления калорий. Для этого используется индивидуальная модель расчета их суточной нормы Дарья Никулина одна из разработчиц приложения

«Для каждого рациона пищи на основе рекомендаций диетологов программа подбирает группы продуктов и составляет целевую функцию. С ее помощью можно определить суточную норму каждого продукта и получить полноценное меню», — рассказала одна из разработчиц, студентка третьего курса направления «Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления» факультета прикладной математики и механики Пермского Политеха Дарья Никулина.

Уточняется, что программа включает набор форм для ответов и методов, которые определяют меню на основе образа жизни человека и показателей его тела. Пользователь заполняет данные: рост, вес, пол, возраст и уровень активности, а также вносит перечень имеющихся продуктов. Далее программа предлагает несколько вариантов для каждого из пяти приемов пищи: завтрака, обеда, ужина и двух перекусов.

Оптимальная суточная норма калорий вычисляется индивидуально в соответствии с показателями тела и уровнем активности пользователя Ляйсан Сахабутдинова научный руководитель

«Количество калорий распределяется по основным приемам пищи. В каждый из них входят четыре группы продуктов, которые подобраны по рекомендациям специалистов. Например, в завтрак входят каши, фрукты, орехи и мучное», — объяснила научный руководитель студентки, старший преподаватель кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Ляйсан Сахабутдинова.

Также специалист отметила, что в основе расчета лежит математический метод оптимизации. «Для приемов пищи составляются варианты меню на основе имеющихся продуктов. Таким образом приложение вычисляет итоговые граммовки еды», — добавила она.

Проект приложения исследователи реализовали в одной из современных сред разработки, а визуальную часть создали в конструкторе. Приложение содержит набор удобных форм для ввода ответов и получения готового плана питания.

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