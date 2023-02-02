Полных россиян предупредили о риске развития смертельной болезни

Онколог Каприн: люди с избыточным весом болеют раком легкого в пять раз чаще

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал о высоком риске развития онкологических заболеваний у людей с избыточным весом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Врач заявил, что полным людям необходимо сбросить вес, чтобы снизить вероятность развития смертельной болезни. «Там в разы, на 80 процентов по многим локализациям люди с избыточным весом. Колоректальный рак — точно, поджелудочная железа — точно, пищевод — точно, желудок — во многом», — предупредил Каприн россиян.

Главный онколог Минздрава также утверждает, что подвижные люди болеют раком легкого в пять раз реже, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. По его мнению, это связано не только с непосредственной пользой физической активности и правильного питания, но и с тем, что такие люди чаще проходят диспансеризацию.

Ранее врач-онколог Дмитрий Коробков развеял популярные мифы о раке. В частности он сказал, что многие люди думают, будто онкозаболевания заразные, хотя это не так.

