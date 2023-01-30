Онколог развеял популярные мифы о раке

Онколог Коробков развеял миф об исключительно наследственной природе рака

Онкологические заболевания бывают не только наследственными, но и спорадическими, то есть случайными, рассказал врач-онколог, заведующий стационаром кратковременного пребывания Московской городской онкологической больницы №62 Депздрава Москвы Дмитрий Коробков. Он развеял популярные мифы о раке в беседе с «Лентой.ру».

От больного раком человека можно заразиться

Заразиться раком нельзя, а вот вирусом папилломы человека, вызывающим рак шейки матки — можно Дмитрий Коробков врач-онколог

Рак неизлечим, и больные им люди всегда умирают

В большей части случаев рак может быть полностью излечим, отметил врач. Но до конца жизни пациент остается под наблюдением. Критическими, по его словам, считаются первые 5 лет после окончания лечения опухоли. Главным спутником жизни человека становится, конечно, здоровый образ жизни, полный отказ от курения и алкоголя, который в принципе очень важно соблюдать вне зависимости от наличия заболевания.

Лучевая терапия делает человека радиоактивным

Дистанционная гамма-терапия (излучение от внешнего источника на некотором расстоянии от пациента) — нет, а вот лечение открытыми источниками и системная терапия радионуклидами — да, но на короткое время. В большинстве случаев лучевая терапия назначается до и после хирургического лечения и подбирается в зависимости от каждого случая индивидуально Дмитрий Коробков врач-онколог

Рак — исключительно наследственное заболевание

По словам медика, есть наследственные и спорадические (случайные) онкологические заболевания. Первые реализуются чаще до 35 лет. Если злокачественное заболевание развилось у пациента после 50 лет, то, с высокой долей вероятности, это спорадический рак.

«Если в молодости или до 40 лет развилось онкологическое заболевание, то нужно искать среди родственников схожий диагноз и параллельно с лечением консультироваться с медицинским генетиком по поводу наследственной предрасположенности, что может очень помочь в процессе борьбы с раком», — предупредил онколог.

Против рака эффективны йога, целебные травы, моржевание

Все перечисленные методы могут быть эффективны в укреплении здоровья, обратил внимание Коробков.

Основным вкладом в развитие случайно возникших онкологических заболеваний, по его словам, вносит именно пищевой и средовой факторы. Доказано, что соблюдение рационального питания, физической активности и общей гигиены снижает риск заболеть раком, но не сводит такую вероятность к нулю. «Истории, в которых «пил-курил и прожил 90 лет» — это исключения, когда организм был слишком стоек против своего хозяина», — пояснил специалист.

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