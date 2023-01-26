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18:36, 26 января 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасных причинах изменения голоса

Отоларинголог Зайцев: голос может резко измениться при гипотериозе и раке

Фото: Elia Pellegrini / Unsplash

Голос может резко измениться при нескольких опасных заболеваниях, включая рак и гипотериоз, заявил отоларинголог Владимир Зайцев. Он предупредил россиян, в каких случаях надо бить тревогу, в беседе с News.ru .

Врач объяснил, что по механическим, гормональным и возрастным причинам голос меняется несколько раз за жизнь — например, когда человек стареет, мышцы, кожа, слизистые оболочки и голосовой аппарат слабеют.

Однако, по его словам, голос может измениться и из-за проблем со здоровьем — гипотиреоза, развития онкологических заболеваний, последствий табакокурения. «При патологии эндокринной системы, гипотиреозе голос огрубляется. При воспалении голосовых связок голос становится охриплым или пропадает совсем. Могут возникать мозоли на уровне голосовых складок, тогда голос не будет таким звучным у людей, которые много говорят», — объяснил Зайцев.

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Изменяется голос и у работающих с агрессивными средами людей — по словам врача, выхлопные газы и вредное производство в цехах воздействуют на голосовые связки. А при онкологических заболеваниях, продолжил Зайцев, патологические злокачественные ткани давят на гортаноглотку, что также приводит к изменению голоса.

Ранее оториноларинголог Александр Калашников рассказал о выдающем развитие онкологического заболевания кашле. По его словам, попытки выкашлять инородное тело, которого нет, могут говорить о развитии рака гортани.

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Александра Лисица
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