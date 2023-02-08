Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:29, 8 февраля 2023Среда обитания

Определена комфортная для россиян ставка по ипотеке

Аналитик Богомолова: комфортная для россиян ставка по ипотеке не превышает четыре процента

Фото: Дмитрий Ермаков /« Лента.ру»

Комфортной для россиян ставку по ипотеке назвали ту, которая не превышает четыре процента годовых. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Эксперт считает вопрос об идеальной ставке по ипотеке сложным. Для потребителей показатель не должен превышать четырех процентов. «Однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают, иначе уровень их маржи будет находиться в отрицательной зоне», — заявила Богомолова.

Материалы по теме:
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна. Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна.Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
17 января 2023

При этом специалист подчеркнула, что в ближайшем будущем в стране не будет предпосылок для снижения ставки до четырех процентов. Похожее мнение высказали и другие эксперты.

«Ключевая ставка, устанавливаемая Банком России, регулируемая в зависимости от инфляционных ожиданий, состояния экономики и других факторов, по-прежнему остается ориентиром для определения оптимального уровня ипотечных ставок в экономике», — заключила Богомолова.

Ранее аналитики страховой компании «Росгосстрах» (РГС) и финансового маркетплейса «Банки.ру» выяснили, что большинство россиян (58 процентов) готовы отдавать на платеж по ипотеке от 10 до 30 тысяч рублей личного дохода.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции
Семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами в Турции
Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада
Появилось видео массовой драки с молотками в российской школе
Вооруженные молотками подростки устроили массовую драку в российской школе
Половину акций Майкла Джексона захотели продать почти за миллиард долларов
В Волгограде отменили запланированный концерт Инстасамки
Блогерша раскрыла необычный способ почистить уши и разозлила подписчиков
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме под Тулой снова увеличилось
Пакет с патронами нашли рядом с русской школой в Литве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.