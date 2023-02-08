Определена комфортная для россиян ставка по ипотеке

Аналитик Богомолова: комфортная для россиян ставка по ипотеке не превышает четыре процента

Комфортной для россиян ставку по ипотеке назвали ту, которая не превышает четыре процента годовых. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Эксперт считает вопрос об идеальной ставке по ипотеке сложным. Для потребителей показатель не должен превышать четырех процентов. «Однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают, иначе уровень их маржи будет находиться в отрицательной зоне», — заявила Богомолова.

При этом специалист подчеркнула, что в ближайшем будущем в стране не будет предпосылок для снижения ставки до четырех процентов. Похожее мнение высказали и другие эксперты.

«Ключевая ставка, устанавливаемая Банком России, регулируемая в зависимости от инфляционных ожиданий, состояния экономики и других факторов, по-прежнему остается ориентиром для определения оптимального уровня ипотечных ставок в экономике», — заключила Богомолова.

Ранее аналитики страховой компании «Росгосстрах» (РГС) и финансового маркетплейса «Банки.ру» выяснили, что большинство россиян (58 процентов) готовы отдавать на платеж по ипотеке от 10 до 30 тысяч рублей личного дохода.