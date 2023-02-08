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16:19, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации

Роскомнадзор заблокировал сайт «Московской Хельсинкской группы» за фейки о ВС России

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ) за публикацию запрещенного контента, в частности фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, регулятор выявил на сайте организации материалы, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитируют российскую армию.

В январе Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение фейков. Согласно сервису ведомства, сайты www.cia.gov и www.fbi.gov были заблокированы на территории России.

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Олег Давыдов
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