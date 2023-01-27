Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:58, 27 января 2023Интернет и СМИ

Названа причина блокировки сайтов ЦРУ и ФБР в России

Роскомнадзор заблокировал в России сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение фейков. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство назвало причиной блокировки сайтов ЦРУ и ФБР распространение ими ложной информации.

Об ограничении доступа к сайтам ЦРУ и ФБР стало известно ранее 27 января. Согласно сервису регулятора, сайты www.cia.gov и www.fbi.gov были заблокированы на территории России.

В августе Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепа ShareAmerica, предназначенному для распространения информации о внешней политике США за рубежом. Блокировка была осуществлена по требованию Генеральной прокуратуры России.

В июне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в России заблокируют интернет-порталы Госдепартамента США. Он заявил, что ресурсы Госдепа содержат фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную операцию на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине
В Италии оценили решение призера чемпионата Европы тренироваться у Тутберидзе
Опубликована карта боевых действий на Украине
Выходец из России стал главным налогоплательщиком Великобритании
В МИД России уличили Запад в нежелании завершить конфликт на Украине дипломатией
Боррель призвал страны Евросоюза усилить поддержку Украины
Названа причина блокировки сайтов ЦРУ и ФБР в России
Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа России
Купивший лотерейный билет на сдачу мужчина стал миллионером
Раскрыт один из главных недостатков москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.