Названа причина блокировки сайтов ЦРУ и ФБР в России

Роскомнадзор заблокировал в России сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков

Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение фейков. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство назвало причиной блокировки сайтов ЦРУ и ФБР распространение ими ложной информации.

Об ограничении доступа к сайтам ЦРУ и ФБР стало известно ранее 27 января. Согласно сервису регулятора, сайты www.cia.gov и www.fbi.gov были заблокированы на территории России.

В августе Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепа ShareAmerica, предназначенному для распространения информации о внешней политике США за рубежом. Блокировка была осуществлена по требованию Генеральной прокуратуры России.

В июне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в России заблокируют интернет-порталы Госдепартамента США. Он заявил, что ресурсы Госдепа содержат фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную операцию на Украине.