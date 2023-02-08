Россиянка описала впечатления от отдыха в отеле «только для взрослых» в Турции

Блогерша «Дзена» Коновалова раскрыла плюсы отдыха в отеле «только для взрослых» в Турции

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова посетила отель «только для взрослых» в Турции и описала впечатления от отдыха. Свое мнение она раскрыла в личном блоге на платформе «Дзен».

Как призналась туристка, остановиться в гостинице с пометкой «16+» она решила из любопытства. Путешественница выбрала пятизвездочный отель Alexia Resort & Spa в Сиде, работающий по системе all inclusive и открывшийся в 2020 году.

По словам россиянки, гостиница идеально подойдет тем, кто мечтает провести отпуск в тишине и без детей. Среди основных плюсов она выделила чистые новые номера с хорошей мебелью, техникой и стильным дизайном. Также ей понравилась небольшая, но приятная территория вокруг гостиницы: отдыхающим доступны два бассейна, бесплатный хамам, спортзал и кондитерская с панорамным видом на море.

К минусам отеля девушка отнесла не самое разнообразное питание, отсутствие импортного алкоголя и бара на пляже. «Я приехала в Alexia Resort & Spa 16+ зимой. В это время здесь отдыхали пожилые немцы. Развлечения были соответствующими: утренняя зарядка, дартс, петанк. А вот вечернее шоу меня удивило, — высказалась блогерша. — Гостей развлекала танцовщица: сначала она представила восточный танец сама, затем научила ему всех желающих, а далее девушка подошла к каждому столику и позволила каждому полюбоваться собой вблизи. В остальное время в отеле было спокойно».

Коновалова уточнила, что во время высокого сезона в гостинице царит совсем другая атмосфера. «В центральном бассейне проходят пенные вечеринки, в вечерние шоу с танцовщицами в откровенных нарядах плавно перетекают в дискотеки. Тут очень оживленно и весело. Если вы любите такие развлечения, вам здесь понравится», — заключила она.

Ранее другая российская путешественница назвала несколько причин, почему туристам может не понравиться в Турции зимой. Она считает, что от поездки в страну стоит отказаться тем россиянам, кто не любит сталкиваться с соотечественниками на отдыхе.