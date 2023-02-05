Российская тревел-блогерша назвала причины отказаться от отдыха в Турции зимой

Блогерша «Дзена» назвала минусы отдыха в Турции зимой для российских туристов

Российская тревел-блогерша, которая часто пишет о своих путешествиях в Турции, назвала несколько причин, почему туристам может не понравиться в республике зимой. Об этом она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Путешественница считает, что от поездки в Турцию стоит отказаться тем россиянам, кто не любит сталкиваться с соотечественниками на отдыхе. По ее словам, в Аланье, куда бы вы ни отправились, везде слышна русская речь. Также блогерша убеждена, что республика разочарует отдыхающих, привыкших не брать с собой багаж, — зимой погода переменчива, поэтому туристам понадобится дождевик с резиновыми сапогами или пуховик с шапкой.

«Увы, зимой в Аланье о ношении легкой одежды дома придется забыть — в местных отелях, как и в большинстве турецких домов, нет центрального отопления, и в это время в них холодно и сыро даже в солнечные дни, не говоря уже о том, когда идут дожди», — назвала еще один минус отдыха в Турции зимой россиянка.

Девушка также предупредила, что зимой туристов будут соблазнять повальные скидки в магазинах. Помимо прочего, из-за закрытых в несезон туристических агентств планировать свой досуг придется самостоятельно.

Ранее в феврале российская тревел-блогерша Саша Коновалова, живущая в Турции, развеяла несколько стереотипов, связанных с жителями республики. Например, девушка призвала не верить слухам о том, что в республике процветает многоженство, а свобода женщин притесняется.