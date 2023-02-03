Российская тревел-блогерша раскрыла правду о притеснении женщин в Турции

Блогерша Саша Коновалова рассказала, что права и свободы женщин в Турции не ущемляются

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, живущая в Турции, развеяла несколько стереотипов, связанных с жителями республики. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница призвала не верить слухам о том, что в Турции процветает многоженство, а свобода женщин притесняется. По ее словам, турчанки знают свои права и никогда не мирятся с их ущемлением, а мужчины не заводят себе гаремы. Кроме того, блогерша опровергла информацию о том, что каждая женщина ходит в паранже, равно как и то, что молодые девушки могут позволить себе короткие юбки и откровенные декольте.

«Такое встречается только в европейских районах Стамбула и курортных городах. И да, многие женщины старшего поколения покрывают головы платками, при этом они носят обычную одежу и не прячут лица. Вывод: чаще всего турчанки выбирают обычные и "сдержанные" вещи», — раскрыла правду россиянка.

Помимо прочего блогерша развеяла миф о том, что экономика Турции «держится только на туризме», и о красивой и романтичной жизни небогатых жителей. По ее словам, в формировании такого мнения виноваты популярные турецкие сериалы. Также она назвала неправдой стереотип о круглогодичном теплом сезоне в стране.

«Алкоголь в Турции есть, а местные жители пьют его точно так же, как и жители любых других стран. Многие мужчины заказывают в барах пиво, когда смотрят футбол, а в качестве подарка из России часто просят водку. Выпивают и женщины — в Стамбуле часто можно увидеть компании турчанок, потягивающих ракы (местную водку) из высоких узких бокалов», — рассказала о еще одном стереотипе путешественница.

Ранее в январе российская тревел-блогерша рассказала о дискриминации россиян в турецком отеле, который ориентирован на отдыхающих из Европы. По ее словам, цены для русских и немецких туристов различаются, а на просьбу объяснить причину такой разницы сотрудники гостиницы отвечают хамством.