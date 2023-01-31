Автор блога на «Дзене» описала отдых в Турции фразой «такой жести хлебанули»

Российская тревел-блогерша рассказала о дискриминации соотечественников в Турции и описала отдых друзей в стране фразой «такой жести хлебанули». Об этом она написала в личном блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

Девушка уточнила, что вместе с друзьями они планировали на несколько дней заселиться в пятизвездочный отель Side Crown Palace в Сиде по «супер выгодной цене». «Одна ночь и два полноценных дня на нашу семью из двух взрослых и ребенка стоят всего 3000 рублей. А тут тебе "все включено", сауна, хамам и все такое, — рассказала автор блога. — Однако можете смело добавлять отель в свой черный список. Русских там не ждут».

По словам отечественной туристки, она с семьей должна была приехать на сутки позже, чем друзья, отправившиеся в отель ранее, чтобы «разведать обстановку». Как оказалось, гостиница ориентирована на отдыхающих из Европы, приехавших зимовать в Турцию.

«Практически на 100 процентов отель заселен немцами, а весь персонал там разговаривает на двух языках: турецком и немецком. Когда друзья пришли на ресепшен заселяться, то им сказали, что та цена, по которой они забронировали отель, — это цена "не для русских, а для немецких туристов"», — пожаловалась блогерша.

На просьбу пояснить причину разной для отдыхающих цены сотрудники отеля лишь потребовали у россиян доплатить 80 евро (5,5 тысячи рублей). «Никакие аргументы вообще не принимали, вели себя по-хамски. Просто сказали, доплачивайте или уезжайте, вы нам тут особо не нужны, — высказалась девушка. — Друзья были в шоке. Говорят, еще ни разу в жизни у них не было такого жесткого приема в отеле». В итоге автор публикации решила не ехать в Side Crown Palace, чтобы не портить себе настроение.

Ранее в январе российская тревел-блогерша раскрыла ключевые недостатки жизни в Турции. Одним из главных минусов жизни в популярной курортной стране россиянка назвала социальную напряженность. По ее словам, из-за огромного наплыва иностранцев в Анталью многие местные жители начали испытывать неудобства и периодически выплескивают негатив по этому поводу на приезжих.