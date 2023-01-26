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05:31, 26 января 2023Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла главные минусы жизни в Турции

Автор блога на «Дзен» назвала социальную напряженность одним из минусов жизни в Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Российская тревел-блогерша раскрыла ключевые недостатки жизни в Турции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Одним из главных минусов жизни в популярной курортной стране россиянка назвала социальную напряженность. По ее словам, из-за огромного наплыва иностранцев в Анталью многие местные жители начали испытывать неудобства и периодически выплескивают негатив по этому поводу на приезжих. «Я бы не сказала, что отношение турок в частности к россиянам как-то сильно изменилось, но лично у меня появилось чувство, что "не стоит лишний раз качать права"», — добавила она.

Автор публикации также пожаловалась на стремительно растущие в стране цены. «Раньше мы смотрели на бесконечный рост цен в Турции и не особо расстраивались, так как в рублях все было не так страшно, — пояснила блогер. — Сейчас же космическая турецкая инфляция бьет даже по кошелькам иностранцев».

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Более того, живущая в Турции россиянка отметила, что у нее появилось чувство «ненадежности положения». «Начиная с весны прошлого года иностранцы в Турции находятся в положении, когда уже нет никакой уверенности в том, что в один "прекрасный" момент нас всех не поросят на выход, — подчеркнула она. — Мы будто карабкаемся по лестнице, которая идет под воду».

Ранее другой российский тревел-блогер Алексей Кутовой перечислил признаки, по которым большинство россиян выбирают страну для эмиграции. Путешественник задался вопросом, почему большинство соотечественников выбирают для переезда Казахстан, Армению или Турцию. Одной из главных причин, по его мнению, является нехватка денег на билеты на далекие направления.

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Фариза Бацазова
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