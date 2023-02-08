Сунак пообещал продолжить искать возможности ужесточения антироссийских санкций

Сунак пообещал, что Лондон продолжит искать возможности ужесточения антироссийских санкций

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что он продолжит искать возможности ужесточения антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

По его словам, как только у Лондона появится возможность ввести новые ограничения в отношении Москвы, она обязательно будет рассмотрена британскими властями. По его словам, страна стремится сделать как можно больше для того, чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось, что Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи британский премьер-министр заявил, что цель Лондона — обеспечить победу Украины в конфликте. Он подчеркнул, что хочет увидеть победу в этом году. В свою очередь, украинский лидер пообещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

При этом Сунак допустил любой вариант оказания военной помощи Украине. Он отметил, что поставки истребителей также являются частью обсуждения в контексте возможных поставок Киеву.