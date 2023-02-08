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11:00, 8 февраля 2023Из жизни

Врачи забыли ножницы в животе политика

Daily Mail: в Бразилии хирург удалил политику опухоль и забыл в его животе ножницы

Фото: unsplash

Политик из бразильского штата Мату-Гросу страдает от боли после того, как врачи забыли в его животе хирургические ножницы. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летний член городского совета муниципалитета Нова-Санта-Элена Клейтон Зенатта перенес полостную операцию, во время которой ему удалили опухоль кишечника. Хирургическое вмешательство было выполнено в больнице региона Колидер. После того как мужчину выписали из больницы, он начал испытывать сильную боль в животе.

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Зенатта снова обратился за медпомощью. Компьютерная томограмма показала, что в его животе находится инородное тело — хирургические ножницы, забытые врачом в ходе операции. Политика экстренно госпитализировали для проведения повторной операции. Через два дня его выписали.

Зенатта рассказал, что ему до сих пор приходится сдавать анализы. Кроме того, теперь политик страдает от головной боли. Врачи объясняют это тем, что он перенес две анестезии менее чем за неделю.

Департамент здравоохранения штата проводит расследование в медицинском учреждении, чтобы установить, почему хирургический инструмент остался в животе пациента. Политик пока не решил, стоит ли подавать в суд на больницу и проводившего операцию хирурга. «Сейчас я не думаю об этом. Но посмотрим, что будет дальше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода Бангалора, индийский штат Карнатака, перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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Алиса Дмитриева
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