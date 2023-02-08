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17:17, 8 февраля 2023Силовые структуры

Следователи раскрыли детали расследования дела о нападении с ножом на школьницу

Следователи опросили свыше 30 свидетелей после покушения на школьницу в Химках

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Московской области следователи и криминалисты второй день продолжают работу на месте нападения пятиклассницы с ножом на свою сверстницу. Детали расследования в своем Telegram-канале в среду, 8 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, дело передано в аппарат главного областного управления СКР. К 8 февраля было проведено три осмотра, допрошено свыше 30 свидетелей, проведены обыски и выемки вещей, имеющих значение для следствия. Также назначена экспертиза запаховых следов человека, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Дело расследуется о покушение на убийство несовершеннолетней и о халатности.

7 февраля в лицее №10 города Химки на перемене в помещении школьного туалета между двумя ученицами пятого класса произошел конфликт. В результате одна девочка нанесла другой колото-резаные раны принесенным из дома ножом. На лице потерпевшей врачи насчитали 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови.

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Владимир Седов
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