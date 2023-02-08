Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 8 февраля 2023Мир

Американский полковник высмеял планы президента Польши по захвату Крыма

Полковник США Макгрегор рассмеялся, услышав о планах президента Польши по захвату Крыма

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высмеял планы президента Польши Анджея Дуды, который призывал помочь Киеву с захватом Крыма. Интервью с военным опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Во время эфира ведущий Эндрю Наполитано попросил Макгрегора прокомментировать заявление Дуды, который ранее призвал поддержать президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении установить контроль над Крымским полуостровом. В ответ американский военный рассмеялся, уточнив, правильно ли он понял вопрос и не ослышался ли.

По мнению полковника, мечты президента Польши о том, что американские военные вместе с польскими войсками помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернуть Крым под контроль Киева, реализовать невозможно. «С его стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное», — предположил Макгрегор.

Он отметил, что польские власти, вероятно, надеются втянуть НАТО в конфликт на Украине, однако их попытки едва ли увенчаются успехом, поскольку другие страны не хотят прямого военного столкновения с Россией.

Ранее Макгрегор заявил, что отказ Запада от переговоров по ситуации на Украине угрожает развалом НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении
Опубликована карта боевых действий на Украине
Названы самые вредные для талии повседневные привычки
В Совфеде вступили в полемику с философом Жижеком из-за культа смерти в России
Леонардо Ди Каприо заметили с 19-летней моделью
Европейская компания рекордно нажилась на заблокированных активах россиян
Украинский омбудсмен решил выйти из Европейского института омбудсмена
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кара-Мурзу до марта
В Германии представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной
Прокуратура по делу MH17 обвинила власти России в причастности к катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.