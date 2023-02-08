Психиатр предупредил о пугающем последствии сна на спине

Психиатр Руслан Воробьев: сон на спине может вызвать сонный паралич

Расслабление мышц во время сна на спине может привести к пугающим последствиям, предупредил врач-психиатр, психотерапевт Руслан Воробьев. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По его словам, в результате апноэ во время сна на спине может случиться сонный паралич. «Вероятно, это связано с тем, что такая поза способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне и таким образом способствует храпу и ночному апноэ», — сказал он. Врач предложил склонным к сонному параличу людям спать на боку с подушкой позади себя и на животе.

Специалист добавил, что причинами вызывающего тревогу сонного паралича также могут быть недостаток сна, стресс, эмоциональные расстройства и бессонница. «Как следствие, могут возникать негативные ожидания относительно самого процесса сна — мысли о том, что неприятные переживания снова повторятся во время сна. В итоге, готовясь ко сну, человек может начать испытывать тревогу, которая сама по себе может негативно отражаться на качестве сна, вызывать бессонницу», — объяснил он.

Также, предупредил он, сонные параличи могут привести к избеганию сна — откладыванию момента отхода ко сну, что будет способствовать постепенному накоплению недосыпа и может в целом негативно сказаться на здоровье.

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