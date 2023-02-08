Под Херсоном полицейские изъяли гранаты и патроны из тайника в заброшенном доме

Полицейские нашли заброшенный дом с гранатами, патронами и флагом Украины под Херсоном

Полицейские нашли тайник с боеприпасами в заброшенном доме в Херсонской области. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранителям стало известно о схроне в селе Долинской. Они нашли там гранату Ф-1 с запалом, гранату РГН, 90 патронов калибра и флаг Украины. Все это было спрятано в печи.

Фото: ГУ МВД России по Херсонской области

Сотрудники МВД изъяли находки. В настоящее время проводится проверка.

Ранее стало известно, что под Херсоном полицейские обнаружили крупный арсенал украинских военных. Правоохранители нашли более 100 ящиков с танковыми снарядами и документами, которые подтверждали, что склад принадлежит Вооруженным силам Украины.